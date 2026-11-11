La espectacular decoración navideña de Harrods en Londres conquista a Alfonso Arús

Alfonso Arús destaca cómo las marcas más lujosas de Londres "no escatiman en decoración navideña", como Harrods o Cartier.

Las tiendas más lujosas de Londres "no escatiman en decoración navideña", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña cómo están decoradas. "Parecen piezas de museo", destaca Tatiana Arús sobre la tienda Cartier de Londres: "La fachada luce con algunos de los animales más emblemáticos de la firma".

Y es que "año a año las tiendas de Cartier de Londres y Nueva York no dejan de superarse", afirma la colaboradora de Aruser@s, que también enseña la espectacular decoración navideña de Harrods, donde "ya no solo decoran la parte interior sino también la fachada".

Tatiana Arús enseña el espectacular árbol en el que "juegan con las luces" en la fachada. Por su parte, Angie Cárdenas reflexiona sobre cómo ha cambiado la decoración navideña: "Antes los grandes almacenes en España se gastaban mucho dinero en ahcer cosas muy bonitas, pero todo esto se ha perdido".

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