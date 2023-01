"Como una auténtica estrella de Hollywood". Así se presentó Georgina Rodríguez en la gala de los Joy Awards, celebrada en Arabia Saudí. La pareja de Cristiano Ronaldo acudió al evento con un diseño de Ali Karoui que ya había vestido en alguna ocasión. "Pero lo más destacable es que decidió ir escasas 24 horas antes", informa Tatiana Arús.

Así lo explicaba la influencer en una entrevista en inglés, un idioma en el que no se maneja precisamente con soltura, como podemos comprobar en este vídeo de Aruser@s. "I tell 'veinticuatro' hours before. It's a dream. I love Saudí, my family, my kids...", aseguraba ante la prensa.

La colaboradora del programa ha defendido a Georgina de las críticas que ha recibido en redes sociales. "Lo ha defendido bien, porque ella no se esperaba que fuese en inglés y quiere intentar escapar de la segunda pregunta, pero se mantiene ahí", comenta Tatiana. "Al menos ha hecho el esfuerzo", coincide en señalar Angie Cárdenas.