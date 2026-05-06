El momento de tensión entre Bad Bunny y Kris Jenner en la MET Gala: "¡Es su exsuegra!"

El tenso saludo entre un envejecido Bad Bunny y su exsuegra Kris Jenner en la MET Gala no ha pasado desapercibido para el avispado ojo de Tatiana Arús en Aruser@s. Este es el vídeo del incómodo momento.

¿Cómo se saluda a una exsuegra cuando te encuentras con ella en un evento multitudinario en el que hay millones de ojos puestos? Eso es lo que debió preguntarse Bad Bunny en la MET Gala cuando se encontró con Kris Jenner, la madre de Kendall Jenner, su expareja. El tenso momento quedó reflejado en este vídeo que recoge Aruser@s y que puedes ver sobre estas líneas. "Vemos que Kris le va dando palmaditas", señala Tatiana Arús. Pero Angie Cárdenas no descarta que no lo haya reconocido. "Claro, como va disfrazado de señor mayor...", señala Alfonso Arús.

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