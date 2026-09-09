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Aruser@s viaja en el tiempo a los años 80 gracias a una nueva tendencia viral: "Yo nunca he llevado ese chándal"

"Todos vamos con colores que son muy de 'Miami'", se queja Alfonso Arús al ver las imágenes que ha generado una IA sobre cómo serían los colaboradores de Aruser@s en los años 80.

Aruser@s viaja en el tiempo a los años 80 gracias a una nueva tendencia viral: "Yo nunca he llevado ese chándal"

Hans Arús se sube al carro de una nueva tendencia viral que arrasa en redes y, con intervención de la IA, hace viajar a sus compañeros de Aruser@s a los años 80. Las imágenes les presentan a todos con chándales, calentadores y llamativos colores que no acaban de convencer a todos... "Algunos de nosotros podemos saber cómo éramos en los 80, pero muchos de los aquí presentes tendrían que imaginarlo", advierte Alfonso Arús. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el resultado de este experimento.

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