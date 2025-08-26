Los Aruser@s, identificados con el 'meme' viral de Álex González: "Cuando te recuerdan que el lunes vuelves al trabajo"

Álex González ha viralizado un vídeo que expresa muy bien cómo nos sentimos la mayoría de la gente cuando nos damos cuenta de estar viviendo nuestro último día de vacaciones antes de volver a la rutina.

El verano llega a su fin y muchos disfrutan de los últimos días de vacaciones. Los colaboradores deAruser@s volvieron a la rutina el lunes y a tomar el café a las cinco de la mañana.

Por ello, muchos de ellos se han sentido muy identificados y no han podido evitar reírse al ver el divertido 'meme' que ha hecho Álex González sobre la vuelta al curro.

"Cuando estás de vacaciones camino a la playa y te recuerdan que el lunes vuelves al trabajo", escribe el actor sobre el vídeo, donde sale haciendo un gracioso gesto de quitarse las gafas de sol de sopetón.

"Es como que vas muy feliz hasta que te das cuenta de lo que viene", ríe Tatiana Arús. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el divetido 'meme' del actor.