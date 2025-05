Bárbara Rey, Josie, Álex González... así disfrutan los famosos de la Feria de Sevilla

Muchos rostros conocidos se han dado cita, como siempre, en la Feria de Abril 2025. Además, Tatiana Arús destaca que "en la caseta número 59 de la Calle Costillares ha sido el enclave perfecto para celebrar la fiesta de 'El Turronero'.

José Mercé ha explicado ante los medios que su plan para la feria es hartarse a "comer, bailar, cantar" y de divertirse. Por otro lado, Poty ha destacado que es la primera vez que va a la Feria: "Me han dicho que hay rebujito". "Ahora me sacará a bailar la gente y yo no sé bailar sevillanas", ha confesado el famoso coreógrafo.

Por su parte, Josie ha afirmado que acababa de llegar a la Feria: "Es maravilloso. Entre el papa, la feria, todo...". Álex González, Paz Padilla vestida de amarillo, María del Monte, Bárbara Rey... descubre los famosos que han ido en el vídeo principal de esta noticia.

"Yo el año que viene quiero ir a la Feria, que estoy aprendiendo a bailar", confiesa Angie Cárdenas en el plató.