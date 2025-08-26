Dani Martín llora la muerte de Verónica Echegui con una desgarradora carta: "Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto"

El mundo del cine y la cultura se despide de Verónica Echegui. La actriz, que falleció el pasado domingo a los 42 años, dejó una profunda huella en su compañero de rodaje en 'Yo soy la Juani', Dani Martín. Así se despide de ella.

Son muchos los compañeros y amigos de Verónica Echegui que han querido darle el último adiós a la actriz, fallecida el pasado domingo a los 42 años a consecuencia de un cáncer. "Ayer, el tanatorio de La Paz se llenó de numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura, que la recordaron con palabras de cariño", informa Tatiana Arús en Aruser@s.

Entre ellos se encontraban Cayetana Guillén-Cuervo, María Adánez, Daniel Guzmán o Pablo Carbonell, quienes coincidieron en señalar ante la prensa su gran profesionalidad y, sobre todo, su calidad humana. "Se ha ido una persona que tenía una sonrisa maravillosa", lamentó Carbonell.

Una de las despedidas más desgarradoras fue la de Dani Martín, su compañero de reparto en 'Yo soy la Juani', la película de Bigas Luna que la catapultó a la fama.

"La Vero era la Penélope de 'Jamón, jamón', la Rosalía de 'Saoko, papi, saoko', la artista más pura de todas las artistas, la Lola Flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero", escribió en un post de Instagram, definiendo con estas cariñosas palabras a su amiga y acompañando el texto con una fotografía de ambos en 2006.

"A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía y que se llama estar vivos", añadió.

El cantante y actor lamentó no haberla visto en algún tiempo y que su reencuentro tuviera que ser precisamente este: "No sabía que hoy nos encontraríamos; así es esta vida, que no es nuestra". "Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta: ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico... y brindar por todo lo que nos quedara por hacer", expresó.

"Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa", concluyó, añadiendo al final unos versos de 'Como en un mar eterno', la canción principal de la banda sonora de 'Yo soy la Juani': "Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor, para que cuando cante llegar a tu corazón".