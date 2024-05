Una mujer se ha puesto de acuerdo con sus compañeros de viaje del avión para pegar carteles en sus asientos para darle una sorpresa a su marido. La joven ha escrito una palabra en cada cartulina para que su pareja lo vea y se entere de que van a ser padres cuando vaya a su asiento.

El hombre va al baño y a la vuelta a su asiento lee los carteles y no puede evitar emocionarse y abraza a su mujer ante la gran noticia que le ha dado. Angie Cárdenas no ve clara la eficacia de esta estrategia. "Si no reconoces la letra de ella, ya no hay sorpresa", apunta, mientras que los hermanos Broc están seguros de que el hombre no ha visto nada.

"Hay mucha gente que está empanada , yo el primero, yo no me enteraría de esto de los carteles, tendrían que avisarme", expone Òscar Broc, teoría que comparte Tatiana Arús que añade "en el momento que la mujer se ha tenido que poner de pie y esperarle en el pasillo, es porque ha visto que no se estaba dando cuenta del tema". David Broc reconoce que el si viese esas cartulinas de colores pensaría: "¿Quién ha sido el idiota que ha colgado esto aquí?".