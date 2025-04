Antonio Orozco, sobre su documental: "Es la historia de una persona que busca la canción más hermosa del mundo"

Antonio Orozco ha hablado sobre le proceso de elaboración sobre su documental, 'El método Orozco', que se estrenará el próximo 11 de abril. "Es la historia de una persona normal que busca 25 años después encontrar, como decía Joaquín Sabina, la canción más hermosa del mundo", destaca el artista, que reflexiona: "Si no lo he conseguido, realmente tendré que replantearme a lo mejor dedicarme a cualquier otra cosa".

"Mi hijo está en un avión para encontrarse conmigo, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, mis hijos", asegura Antonio Orozco, que dedica unas bonitas palabras hacia sus dos hijos: "Son la inspiración absoluta desde que me levanto hasta que me acuesto". Por último, el cantante aprovecha el momento con los medios de comunicación para saludar a su madre, a la que le manda un beso: "Mamá, te quiero lo más grande".

Angie Cárdenas destaca que Orozco tiene "millones de canciones bonitas" en el plató, donde Alfonso Arús afirma que "podrían ser la canción más bonita del mundo". Por su parte, Tatiana Arús destaca que "este décimo álbum lleva por nombre 'El tiempo no es oro' y reflexiona sobre la importancia del tiempo".