La hija de Antonio Orozco anuncia su colaboración con Dani Martin: "Tiene una canción con un chico guapo con el pelo rosa"

"Papá tiene una canción nueva con un chico guapo que tiene el pelo rosa", afirma la hija de Antonio Orozco, que anuncia que colaborarán en el tema 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti'.

Antonella, hija de Antonio Orozco, ha protagonizo este divertido vídeo anunciando que el cantante va a colaborar con Dani Martín. "Papá tiene una canción nueva con un chico guapo que tiene el pelo rosa", afirma la niña mientras que otra pequeña que aparece a su lado destaca que se llama Dani Martín.

Tras ellas, los artistas han protagonizado otro vídeo en el que hablan sobre esta esperada colaboración musical de la canción de Orozco 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti'. "Tienes una canción preciosa", destaca Martín a Orozco, que detalla: "Tenía". "Tenías hasta que he entrado yo en ella", bromea Dani Martín a Antonio Orozco, que no puede evitar reírse. "Estoy muy emocionado", cuenta Dani Martín, que detalla que es una petición de él hacer una canción con Antonio.