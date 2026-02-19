Año Nuevo Chino: los rituales que no debes romper en los próximos 15 días para no perder la suerte

Barrer, sacar la basura o cortarse el pelo están prohibidos si quieres atraer la buena fortuna según marca el Año Nuevo Chino. Entre supersticiones, Feng Shui y "excusas" para evitar tareas domésticas, el Año del Caballo empieza con risas en Aruser@s.

El Año Nuevo Chino ha comenzado y, oficialmente, entramos en el Año del Caballo. Un período marcado por el movimiento, los nuevos proyectos, decisiones rápidas y la necesidad de controlar los impulsos antes de actuar. Pero, según la colaboradora Alba Sánchez, también hay ciertos rituales que pueden aumentar las probabilidades de que tu año vaya por el camino correcto siempre que los mantengas durante los próximos 15 días.

Rituales del Año Nuevo Chino

No barrer ni limpiar

No sacar la basura

No lavarse ni cortarse el pelo

No vestir de blanco ni negro

No prestar dinero

No llorar

"Todas estas acciones significan no quitarte la buena suerte de encima. Por ejemplo, el pelo representa fortuna, igual que el resto de cosas", explica Alba Sánchez.

Desde el plató Aruser@s, Alfonso Arús no puede contener la risa: "Me temo que más de uno se va a apuntar al año nuevo chino solo para no tener que sacar la basura". "Según el Feng Shui, el resto del año te va a ir como te vaya en estos 15 días, ¡si la cagas, el año al traste!", advierte con humor la tertuliana Alba Gutiérrez.

Y Alfonso añade otra ventaja para los más tacaños: "No prestar dinero durante este periodo es otra buena excusa para no soltar ni un euro".

