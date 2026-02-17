¿Quién nació en el Año del Caballo de Fuego? Así es el zodíaco chino y su significado

Un farol durante el festival de los faroles chinos en vísperas del Año Nuevo Chino de 2026 en San Petersburgo (Rusia)

La tradición china atribuye a cada signo zodiacal una serie de características. En 2026 comienza el Año del Caballo o del Caballo de Fuego, al que pertenecerán todos los nacidos desde el 17 de febrero hasta el próximo Año Nuevo Chino.

El calendario gregoriano marca el 1 de enero en el inicio del nuevo ciclo, pero la tradición china se rige por el calendario lunar. Es por eso que el Año Nuevo Chino no necesariamente coincide en la misma fecha cada año, depende de las lunas. Y cada año está asociado a un signo del zodiaco chino y también a un elemento: 2026 es el Año del Caballo, el séptimo animal en el ciclo de 12 años del zodiaco chino, después de la serpiente y antes de la cabra

Además, está asociado al elemento de fuego, por lo que 2026 se considera el Año del Caballo de Fuego. El último Año del Caballo de Fuego fue en 1966, pero lo cierto es que todos los nacidos en los ciclos de año chinos de 1906, 1918, 1930. 1942, 1954, 1966, 1978, 2990, 2002 y 2014 se corresponden a este animal en el calendario zodiacal chino. En la siguiente tabla puedes consultar qué animal te corresponde, según el zodiaco chino, en función de tu año de nacimiento:

El caballo, según la tradición, es seguro de sí mismo, afable y responsable, aunque también le disgusta que lo controlen. Es inteligente, se esfuerza mental y físicamente y es decidido, pero también influenciable e impaciente. Estos son algunos de los muchos rasgos de personalidad que se atribuyen a los nacidos en Año del Caballo, líderes que no aceptan las derrotas, por lo que se motivan para luchar activamente en todo lo que hacen, una actitud que puede percibirse como tenacidad, resistencia, terquedad o incluso temeridad.

Cuando el caballo aprender a aprovechar esta energía, es un ser imparable, pensador ágil y astuto con principios. Socialmente, se cree que las personas nacidas en el Año del Caballo son extrovertidas y afables, sin vergüenza por presumir de sus capacidades, y también entusiastas y sinceros. Estas son algunas de las características que los convierten en líderes excepcionales y defensores sociales. Ahora, entre sus debilidades también está la tendencia a rendirse a mitad de camino cuando su pasión se desvanece, son de aburrimiento fácil y pueden ser vanidosos y egocéntricos.

Suerte para los nacidos en el Año del Caballo

Números de la suerte: 2 y 7

Colores de la suerte: rojo, rosa y morado

Dirección de la suerte: sureste

Flores de la suerte: iris, jazmín y cala

Por el contrario, se considera que los números 1 y 6 no dan suerte a los nacidos en el Año del Caballo, así como los colores negro o azul.

