Angie Cárdenas da el truco definitivo para saber si la comida se pone mala cuando se va la luz

Ante otro apagón, esta vez en la isla canaria de La Palma, una de las cosas que más preocupan a la ciudadanía es cómo saber si la comida que estaba en el congelador se puede consumir o no. En Aruser@s, Angie Cárdenas cuenta un truco que sirve para comprobar si la comida está en mal estado.

El truco consiste en llenar un vaso de agua y meterlo en el congelador hasta que cristalice. Después, se pone una moneda encima y, si se va luz, en función de lo hundida que esté la moneda, se puede saber si la comida se ha descongelado mínimamente y todavía se puede aprovechar o si es mejor desecharla. Por lo tanto, si la moneda se ha hundido más, es mejor tirar la comida.

Aún así, María Moya cuenta que en el apagón del 28 de abril, ella decidió no tirar nada de comida: "Y aquí estoy, no me ha pasado nada".

Todo esto son recomendaciones y trucos que se pueden utilizar en un momento dado. No obstante, no hay nada mejor que observar y oler para confirmar si la comida está mala o no.