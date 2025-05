Iberdrola y Red Eléctrica se culpan entre metáforas y reproches por el gran apagón del 28 de abril

Un mes después del apagón que afectó a casi todo el país el 28 de abril, persisten las interrogantes sobre sus causas. En un foro organizado por 'Cinco Días', Mario Ruiz, CEO de Iberdrola, y Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad del incidente. Ambos coinciden en que una sobrecarga causó el colapso del sistema, pero discrepan sobre quién debió detectarlo y resolverlo. Ruiz señala a Red Eléctrica, mientras Corredor culpa a las energéticas por no prevenir el problema. La falta de transparencia en los datos también ha sido motivo de recriminaciones mutuas.

Un mes después de que ocurriera, sigue habiendo muchas preguntas acerca de qué ocurrió para que se produjera un apagón en casi todo el país el pasado 28 de abril. Unas cuestiones que todavía están por resolver, pero que no impiden que los máximos responsables de Iberdrola y Red Eléctrica se hayan lanzado ataques mutuos este jueves.

Lo han hecho en un foro, las jornadas CREO 2025 organizadas por 'Cinco Días', donde, en intervenciones separadas, Mario Ruiz (CEO de Iberdrola) y Beatriz Corredor (presidenta de Red Eléctrica) han protagonizado momentos de alta tensión durante sus discursos en el acto.

El único punto en común extraído de sus visiones sobre lo ocurrido es que ambas versiones coinciden que hubo una alta sobrecarga que hizo caer el sistema. En cambio, esa es la única parte compartida y sin discusiones. El resto, una acusación tras otra. Para el líder de Iberdrola, los operadores privados han estado en juicio desde el primer segundo del apagón: "Claramente nos están señalando desde el minuto uno".

Mario Ruiz ha insistido en que era Red Eléctrica quien debía haber detectado el fallo: "Los sistemas de alarma les deben haber indicado una cantidad de alarmas por sobretensión". En cambio, para Beatriz Corredor, que estaba escuchando esas palabras del CEO de la energética en primera fila, ha recalcado cuando ha subido al escenario que nunca tuvieron constancia de un aviso previo: "Efectivamente, se puede producir un sistema de sobretensión, pero si yo tenía mis parámetros bien".

Y, claro, si no hay entendimiento en quién debió percatarse del error, menos todavía ha habido en quién debió de solventarlo. La presidenta de Red Eléctrica, para hablar del tema, ha decidido tirar de una metáfora: "A un cuerpo humano le puede dar un infarto y, al final el cerebro también se ve afectado. ¿El médico le ha recetado pastillas para la tensión? Sí, el médico se llama CNMC y existe hay un proceso obligatorio con lo cual este señor se tiene que tomar la pastilla para la tensión".

No obstante, para Mario Ruiz, no era competencia suya el tener que amortiguar la sobrecarga: "No es de los operadores, ni de la distribución, ni de la generación (la competencia). Es del operador único y exclusivo de la red".

Una batalla que, un mes después, todavía se sigue recrudeciendo y en la que, también, se han recriminado la falta de transparencia en los datos.