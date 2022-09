España es el país donde se toman más somníferos y el médico Eduard Estivill, especialista en medicina del sueño, ha explicado en Más Vale Tarde varios consejos para conciliar el sueño por las noches.

"El sueño se repara, no viene de golpe. Tenemos que entender que el sueño no viene de golpe. Hay que aprender a desactivarnos, cualquier cosa que nos sirva para desconectar es correcto. Recomendamos no mirar el móvil, todo lo que tenga información y luz, al menos dos horas antes de acostarnos", ha señalado.

Además, también ha explicado que es recomendable tener "una cena liviana" con "sopa, verduras y algo de queso", además de "evitar emociones fuertes" y "no discutir" o "preocuparnos".

"Hay que preparar el sueño, leer es bueno, ver televisión a una distancia de dos tres metros es bueno. Hay un alto grado de automedicación, siempre hay que entender que una pastilla no va a solucionar todos los problemas de insomnio", ha señalado.