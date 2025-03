Angie Cárdenas, de la posible reconciliación de Ben Affleck y Jennifer Garner: "Ella lo está usando de canguro"

Tatiana Arús asegura que "muchos medios internacionales dicen que a priori no sería viable la reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer Garner, pero que, es verdad, que comparten mucho tiempo juntos".

"Patricia Benítez siempre ha dicho que no es buena idea tener amistad con tu ex, pero hay rumores de reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer Garner", explica Alfonso Arús, que destaca que él cree "que ya han vuelto". Por su parte, Tatiana Arús asegura que muchos medios internacionales dicen que a priori no sería viable pero que es verdad que comparten mucho tiempo juntos.

"Dicen que comparten tantas horas juntos, incluso compartieron casa cuando Ben Affleck tuvo que marcharse de la suya por los incendios en Los Ángeles", explica la colaboradora de Aruser@s. Por su parte, Angie Cárdenas piensa que la actriz solo está usando a su exmarido "para que haga de canguro de sus hijos".