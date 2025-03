Angie Cárdenas, sobre Ben Affleck tras su último encuentro con Jennifer Garner: "Es el típico ex pesado, no te lo quitas ni con agua caliente"

Aunque Ben Affleck y Jennifer Garner ya no sean pareja, ambos se llevan muy bien por su hijo Samuel, aunque en Aruser@s hay quien piensa que el ex de Jennifer Lopez es un auténtico brasas.

Con el fin de celebrar juntos el cumpleaños de su hijo Samuel, Ben Affleck y Jennifer Garner se han reunido en un 'paintball', como podemos ver en estas imágenes emitidas en Aruser@s. "Sabemos que Jennifer Garner está totalmente ilusionada con su pareja, pero sí es cierto que comparten mucho tiempo juntos", apunta Tatiana Arús.

"Se puede ser amigo de tu ex", defiende Alba Gutiérrez, aunque poco convencida. "Es el típico ex pesado que no te lo quitas ni con agua caliente", sentencia Angie Cárdenas. "El brasas", aporta Gutiérrez, muy entregada ya a la otra forma de interpretar las imágenes entre ambos.

Patricia Benítez tira de ironía: "El novio de Jenny debe de estar contentísimo con esta relación".