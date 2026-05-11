Angie Cárdenas, sobre los macacos que han jugado cien veces a un mismo videojuego: "Son igual de vagos que nosotros"

Alba Sánchez lleva a Aruser@s un estudio que se ha hecho con un grupo de macacos japoneses que analiza la curiosidad. Para llevarlo a cabo, les ha hecho jugar a un videojuego... y ellos, con gusto, han repetido cien veces.

Un grupo de macacos japoneses ha jugado cien partidas seguidas a un videojuego, como cualquier adolescente haría. Lo han hecho por pura curiosidad. "Bueno, por vicio", destaca Alfonso Arús en Aruser@s. Los animales forman parte de un estudio, llamado 'experimento Goldilocks', porque así es como se llama la teoría de la curiosidad humana. "Nos gusta la intriga, pero ni muy complicada ni muy obvia", explica la periodista. Igual que a los macacos, según se ha podido averiguar, ya que los primates podían escoger el nivel del juego y siempre elegían el intermedio. La conclusión es que "su cerebro funciona muy parecido al nuestro". "Son igual de vagos que nosotros", remata Angie Cárdenas.

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