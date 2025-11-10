Angie Cárdenas estalla contra Kiko Rivera tras decir que le molestaba todo de Irene Rosales: "De cara a sus hijas es increíble"

Angie Cárdenas critica que Kiko Rivera "ha querido dejar claro que ha sido él quien ha dejado" a Irene Rosales, de la que afirma que "le molestaba todo". Unas desafortunadas palabras que critican en plató.

Kiko Rivera vuelve a estar en el centro de la polémica tras romper su promesa de no hablar de su divorcio con Irene Rosales. Sus declaraciones en televisión han generado reacciones, especialmente la crítica tajante de Pilar Vidal desde La Roca.

"Kiko Rivera no tiene vergüenza ni la conoce porque después de las infidelidades, de lo infiel que ha sido, que tenga la desfachatez de hablar...", ha criticado la periodista en el plató de La Roca, donde analizaban las polémicas declaraciones del hijo de Isabel Preysler.

Y es que en el programa 'De Viernes', Kiko Rivera ha hablado de las infidelidades que cometió a su ahora exmujer, Irene Rosales, mientras estaban juntos: "No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras se lo contaba...". "Si se va apagando el matrimonio y no das el paso, suceden cosas que no deben de suceder. Es algo que jamás me perdonaré", ha asegurado.

Desde el plató de Aruser@s, María Moya asegura que "son un poco 'mandahué' las declaraciones de Kiko" mientras que Angie Cárdenas critica que el hijo de Isabel Pantoja "ha querido dejar claro que ha sido él quien la ha dejado a ella". Además, la colaboradora de Aruser@s lamenta las palabras hacia su exmujer: "Decir que le molestaba todo de ella... de cara a sus hijas es increíble".