Alfonso Arús, tras ver el vídeo de la caída de Georgina Rodríguez bailando salsa: "Si va a un concurso de baile, compra el triunfo"

"Si algún día participa en algún concurso como 'Bailando con las estrellas', Georgina Rodríguez compraría el triunfo", afirma Alfonso Arús tras ver este vídeo en el que baila salsa.

Georgina Rodríguez ha mostrado sus avances bailando salsa. "Normalmente ella va enseñando las imágenes de cómo va evolucionando en sus clases de salsa", explica Tatiana Arús, que destaca que lo que más le gusta de Georgina Rodríguez es "la naturalidad".

Y es que la colaboradora de Aruser@s enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo la pareja de Cristiano Ronaldo ha compartido unas imágenes de su caída mientras bailaba. "Sobre todo, cuando bailas en pareja, estas cosas pueden pasar", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca "cómo se mueve".

Por su parte, Alfonso Arús afirma que "si algún día participa en algún concurso como 'Bailando con las estrellas', Georgina compraría el triunfo". "Ella no participaría, iría como artista invitada", asegura, por su lado, Tatiana Arús.

