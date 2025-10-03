Así reacciona Anabel Pantoja cuando le preguntan si escribiría sus memorias: "Si no me acuerdo ni de lo que cené ayer"

"¿En serio?, ¿qué te pasa hoy?", pregunta Anabel Pantoja a un reportero tras preguntarle si escribiría sus memorias. "Pero si no me acuerdo de lo que hice ayer, cómo voy a escribir unas memorias", bromea.

Muchos rostros conocidos han acudido a la presentación del nuevo musical de la 'Cenicienta' como Anabel Pantoja o María José Suárez, a quienes los reporteros han preguntado si ellas, al igual que muchos famosos, también escribirían sus memorias.

"¿En serio?, ¿qué te pasa hoy?", pregunta la sobrina de Isabel Pantoja al reportero sin poder evitar reírse. "Pero si no me acuerdo de lo que hice ayer, cómo voy a escribir unas memorias", contesta Anabel Pantoja. Tras escucharla, Angie Cárdenas ironiza en el plató: "Se las puede inventar". "Claro, es lo que hace mucha gente", añade Alfonso Arús.

Por su parte, María José Suárez no descarta escribir sus memorias. "He tenido muchas turbulencias en los últimos años como para ahora volver", explica la modelo, que, eso sí, detalla: "Nunca se puede decir de este agua no beberé, porque a lo mejor un día me pongo y lo hago".

Sin embargo, la modelo asegura que, de momento, no tiene pensado hacerlo: "Ahora mismo no". Además, preguntada sobre si haría como Mar Flores, de evitar nombrar a algún hombre de su vida, María José Suárez responde tajante: "No, ya que una se pone, se pone, y los pone a todos ahí en el paredón".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.