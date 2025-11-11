El vídeo de la sorpresa de Belén Esteban en su fiesta de cumpleaños con famosos como Anabel Pantoja

Los amigos y familiares de Belén Esteban la han querido sorprender en su 52 cumpleaños con una fiesta en la que había rostros conocidos como Anabel Pantoja o Kiko Matamoros.

"Felicidades a Belén Esteban, que ha celebrado sus cumpleaños", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña cómo "la princesa del pueblo" ha celebrado sus 52 años con una fiesta sorpresa de sus amigos y familiares.

"Kiko Matamoros, Anabel Pantoja, su marido... han querido hacer de ese día un día inolvidable", destaca la colaboradora de Aruser@s, que señala que "no es nada fácil mantener el secreto cuando hay tanta gente invitada".

Belén Esteban no leerá las memorias del rey Juan Carlos

Belén Esteban asegura que no se va a leer las memorias del rey Juan Carlos, de quien dice que aunque ha hecho cosas mal a su edad debería volver a España en vez de estar en Abu Dabi: "En Sanxenxo será feliz".

