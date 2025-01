Amenaza al nuevo novio de su hija cuando va a recogerla a casa: "Ya tomé fotos de las placas de tu carro"

El novio de su hija ha ido a recogerla para ir a cenar y es la primera vez que se encuentra con su suegro. Esta primera toma de contacto resulta ser de lo más violenta, con amenazas incluidas. Así lo podemos ver en este vídeo viral subido por @kevinsanchezofficial a TikTok y emitido en Aruser@s.

Después de preguntarle de mal humor dónde van a ir a cenar y advertirle de que ha sacado una foto de la matrícula de su coche, comienza la retahíla de intimidaciones que va 'in crescendo'. "Nada más te pido de favor que la cuides. Es bajo tu responsabilidad. [...] Cualquier cosa que le llegue a suceder a mi pequeña, te las vas a ver conmigo. No me la hagas llorar", dice en esta primera parte.

"El día que yo vea que está sufriendo por ti, no voy a platicar contigo", es la advertencia final. Después se despide de él como si fuera un amigo suyo de toda la vida, pidiéndole que tenga cuidado. "Lo que tendríamos que saber es qué edad tiene su pequeña, porque igual tiene 40 años", bromea Angie Cárdenas.