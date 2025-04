Amaia Montero deja de seguir en redes a Cayetana Guillén Cuervo tras confirmar su vuelta a La Oreja de Van Gogh

Cayetana Guillén Cuervo ha hablado de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ante los medios de comunicación pensando que ya estaba confirmada. "Yo lo sé desde hace mucho", ha confesado Guillén Cuervo, que ha destacado cómo la cantante le pidió mantener el secreto: "No lo dije ni en casa, ella me pidió que, por favor, no se lo dijera a nadie y no se lo dije a nadie",

"Ella está muy bien y muy ilusionada, lo van a petar", ha asegurado Cayetana Guillén Cuervo, que ha afirmado que al conocer la noticia, se echó "a llorar al teléfono". Unas declaraciones que, al parecer, no habrían gustado a Amaia Montero. Tras la polémica, Cayetana Guillén Cuervo ha puesto un comunicado en las mismas redes pidiendo perdón; "Quiero pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar".

La actriz ha afirmado que sus declaraciones anteriores fueron "desde la admiración, amor y emoción" que siente por Amaia Montero: "Respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música". Además, Guillén Cuervo ha explicado que Amaia Montero le pidió que dicha información "no trascendiera" porque no sabía "ni cómo ni cuándo".

Tras leer el comunicado, Alfonso Arús señala que "no hay ni un ápice de mala fe por parte de Cayetana". Por su parte, Tatiana Arús destaca que le sabe "muy mal que sabiendo que son amigas y guardan muy buena relación, Amaia Montero ya no sigue a Cayetana en redes sociales".

"Pues me parecería muy injusto", afirma rotundo el presentador en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas recuerda el "cariño inmenso del que habló hacia su amiga": "Nos puede pasar a todos, Cayetana interpretó que ya se había hecho público y la veías contenta por su amiga, entiendo lo mal que se debe sentir, pero en ningún momento ves maldad".