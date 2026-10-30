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Álvaro Casares te dice en este vídeo frases que reflejan si eres un 'viejoven'

Álvaro Casares explica en este vídeo "frases que explican que eres un 'viejoven bien'. Desde hablar de descuentos a madrugar "para aprovechar el día". En el plató de Aruser@s se sientes identificados... ¿y tú?

Álvaro Casares te dice en este vídeo frases que reflejan si eres un 'viejoven'

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s este vídeo protagonizado por Álvaro Casares en el que explica "las frases que indican que eres un 'viejoven' bien".

"Yo cuando salgo no conozco una canción de ahora, pero, ¿cómo van a tener hijos? si tienen mi edad, si tiendes bien no hace falta planchar, menuda oferta he pillado en el supermercado, yo prefiero madrugar y aprovechar el día, si bebo no mezclo, hay marcas blancas que son mejores que la original...", señala el tiktoker.

Alfonso Arús pregunta en el plató de Aruser@s si los colaboradores se sienten reflejados. "Mucho", afirma Lourdes Tasies, que explica que ella dice mucho "ya no hacen música como antes". "Lourdes es muy dinosaurio", bromea, por su parte, Hans Arús.

Por último, el presentador de Aruser@s reflexiona: "Si ahora se considera 'viejoven' cuando adoptas estas frases, ¿los de mi generación qué éramos?".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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