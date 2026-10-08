Las diez cosas que las mujeres no entienden de los hombres según Álvaro Casares

De por qué tarda tan poco un hombre en ducharse a por qué "a veces explican algo sin que nadie les pregunten": Álvaro Casares explica en este vídeo las diez cosas que las mujeres no entienden de los hombres.

Álvaro Casares ha hecho un ranking sobre las diez cosas que las mujeres no entienden de los hombres. "Aquí tenemos dos puntos de vista, nosotros como hombres, Alfonso Arús y yo, corroboramos que hacemos esto y luego, las mujeres tienen que decir si lo entienden", explica Hans Arús antes de presentar el vídeo del tiktoker.

"Un hombre tarda menos en ducharse que en cagar", explica el tiktoker, que destaca que "cuando un hombre dice que no le importa, no le importa". Sobre por qué "a veces los hombres explican algo sin que nadie les pregunte": "Solo buscamos lo que más nos gusta, vuestra aprobación".

Por último, sobre por qué a los hombres les pone tan felices que al saludarse al chocar la mano "suene fuerte": "Para nosotros, cuanto más ruido, más fuerte es el vínculo y menor el olvido". Tras ver el vídeo, Alfonso Arús confiesa que "algunas cosas" no le extraña "que las mujeres no las entienden".

Por su parte, Elena Goddess confiesa que lo que no entiende y más rabia le da de los hombres es "que cuando les cuentan un chiste no preguntan nada": "Luego te lo trasladan y no hay información, ¡no lo entiendo!".

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