Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s cómo "muchos rostros conocidos por metro cuadrado se han dado cita en la Caja Mágica". Por ejemplo, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, los influencers María Pombo con su marido, Pablo Castellano, Laura Escanes, MeryLoves estaban en primer fila del partido de Carlos Alcaraz, mientras que detrás de ellos se encontraban los pilotos de MotoGP Marc y Álex Márquez junto a la novia del primero, la también influencer Gemma Pinto.

En otra zona también se pudo a ver a políticos como José Luis Martínez-Almeida, que compartía confidencias con su mujer, Teresa Urquijo. Además, el matrimonio se encontraba junto a Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, Victoria Federica asistió a una de las fiestas posterior al partido en la que acudió con un look valorado en 6.000 euros.

"Algún día alguien me explicará por qué los vips escogen el tenis para darse cita", destaca Alfonso Arús, que se pregunta "por qué el tenis sí y otros deportes no". "Pongo la mano en el fuego y creo que no me quemo en que muchos de ellos no tienen ni idea de tenis", contesta Tatiana Arús, que resalta que saben que en ese sitio "les van a grabar continuamente y les van a sacar en todos lados". "Los vips van al tenis y a los toros", afirma rotundo el presentador.