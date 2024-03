Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@ el enfado de Pablo Castellano con María y Marta Pombo en el documental que las influencers protagonizan en Amazon. Las hermanas piden al empresario que hable con acento andaluz, pero a este no le hace ninguna gracia.

"Ya me has puesto de mala hos***, no me apetece estar", afirma muy enfadado el marido de María Pombo a su mujer, que le pregunta qué ha hecho. "Tocarme los cojo***", destaca Pablo Castellano, que insiste en que no le apetece estar bien en ese momento: "Prefiero que estéis las dos solas, no me apetece estar en estos totales". "Luego dirás que no sales", critica María Pomo, que insiste en que no sabe qué ha hecho para que su marido reaccione así.

"No me apetece estar en los totales, que estén ellas dos", destaca el empresario antes de levantarse e irse, dejando a María y Marta Pombo muy sorprendidas. "De verdad, Pablo, ¿vas a hacer esto?", pregunta su mujer a Castellano, que insiste: "Sí, estad las dos, no pinto nada, no estoy hablando". Puedes ver el tenso momento en el vídeo principal de esta noticia.