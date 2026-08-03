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Susi Caramelo, de la ropa de Zara que se transparenta: "Es como papel de fumar, ¿se lo explicáis a mis pezones?"

Susi Caramelo graba este vídeo desde un probador tras ver que la ropa es semitransparante: "¿Alguien me puede explicar por qué ahora la ropa del Zara es como papel de fumar?".

Susi Caramelo, de la ropa de Zara que se transparenta: "Es como papel de fumar, ¿se lo explicáis a mis pezones?"

"¿Alguien me puede explicar por qué ahora la ropa del Zara es como papel de fumar?", pregunta Susi Caramelo mientras se graba este vídeo en un probador, donde destaca que la ropa "es semitransparente". "¿Es una nueva moda o algo?", pregunta la cómica, que destaca que es "para explicárselo" a sus "pezones". Desde el plató de Aruser@s también reflexionan en este vídeo sobre por qué cada vez más se hace ropa de este tipo.

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