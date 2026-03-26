Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton: "No quiero poner en riesgo mi cuerpo"

Los detalles La onubense, exnúmero 1 del mundo y una de las mejores jugadoras de bádminton de la historia, ha comunicado a través de sus redes sociales su decisión de colgar la raqueta. La sucesión de lesiones en sus rodillas la han obligado a despedirse de la alta competición.

Carolina Marín anuncia oficialmente su retirada del bádminton. La deportista onubense ha transmitido a través de sus redes sociales un comunicado en el que confirma el final de su trayectoria deportiva. "No quiero poner en riesgo mi cuerpo", reconoce Marín.

"Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso", arranca su mensaje.

La jugadora abandona la pista tras una carrera plagada de éxitos que le han servido para ganarse el reconocimiento como una de las mejores de la historia en su deporte.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 logró una de sus mayores hazañas al convertirse en la única jugadora no asiática en lograr el primer puesto en unos Juegos. Además de una larga lista de títulos en campeonatos mundiales y europeos de bádminton a lo largo de su carrera.

Marín se retira tras convertirse en la única mujer en la historia del bádminton que ha ganado tres Campeonatos del Mundo (en 2014, 2015 y 2018) y ha sido siete veces Campeona de Europa de forma consecutiva entre 2014 y 2024. Además suma dos England Open (2015 y 2024) y dos Abiertos de China (2018 y 2019).

Las lesiones también han marcado notablemente la trayectoria de Carolina, privándole, entre otras pruebas, de los Juegos Olímpicos de Tokyo en 2020. La primera lesión de gravedad le golpeaba en 2019 durante la final del Masters de Indonesia. Se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Siete meses para volver a la pista. Meses en los que tuvo que someterse a un intenso trabajo mental y físico.

Su objetivo claro era llegar a los JJOO de Tokio 2020. Pero la pandemia sorprendía al mundo y se retrasaban un año. La peor noticia para Marín llegaba apenas un mes antes de la ceremonia de inauguración. Era el 28 de mayo de 2021. Las pruebas médicas marcaban sentencia. Marín tenía rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda y dos meniscos rotos. Marín se quedaba sin defender su oro en Tokio y sin disputar el Mundial en Huelva, su ciudad natal.

Marín ya tenía claro que quería recuperarse, pero no solo para el deporte sino para tener calidad de vida. "Lo que más me importa, además del bádminton, es también mi salud. Quiero que mi rodilla, cuando deje la raqueta, pueda andar bien, por lo menos", confesaba entonces en una entrevista en El País. Pero en 2024 llegaba la rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha.

Se retira así una de las mayores exponentes del deporte español a nivel mundial en los últimos años. Tras una carrera impecable anuncia su retirada, dejando en España una única sensación de agradecimiento y orgullo por su recorrido.