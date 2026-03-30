Alfonso Arús, tras ver el ranking de comida española de un japonés: "Llámale tonto"

Tras recorrer todos los rincones de España, un creador de contenido japonés ha elaborado su lista personal de los mejores platos del país y en Aruser@s han destacado la ausencia de algunos imprescindibles.

Después de viajar por toda España y probar algunos de sus platos más emblemáticos, un influencer japonés ha decidido compartir su particular ranking gastronómico, y lo que pretendía ser un homenaje a la cocina española, ha terminado provocando una oleada de reacciones en el plató de Aruser@s.

En el puesto número 10 sitúa la ensaladilla rusa, seguida del gazpacho. A continuación aparecen clásicos como los calamares a la romana con alioli, las patatas bravas, el pulpo a la gallega y la fideuá. La tortilla española ocupa un lugar destacado, aunque con una condición clara: "con cebolla y poco hecha".

Ya en el top 3, el influencer coloca las croquetas de jamón, el bocadillo y, en el primer puesto, la "paella valenciana". Eso sí, matiza con cierta confusión: "Valenciana porque fuera de la Comunidad Valenciana es arroz".

"¿Y dónde está el jamón?", pregunta Angie Cárdenas indignada, a lo que Alfonso Arús responde con humor: "Llámale tonto".