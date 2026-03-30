Ahora

Virales

Alfonso Arús, tras ver el ranking de comida española de un japonés: "Llámale tonto"

Tras recorrer todos los rincones de España, un creador de contenido japonés ha elaborado su lista personal de los mejores platos del país y en Aruser@s han destacado la ausencia de algunos imprescindibles.

Alfonso Arús, tras ver el ranking de comida española de un japonés: "Llámale tonto"

Después de viajar por toda España y probar algunos de sus platos más emblemáticos, un influencer japonés ha decidido compartir su particular ranking gastronómico, y lo que pretendía ser un homenaje a la cocina española, ha terminado provocando una oleada de reacciones en el plató de Aruser@s.

En el puesto número 10 sitúa la ensaladilla rusa, seguida del gazpacho. A continuación aparecen clásicos como los calamares a la romana con alioli, las patatas bravas, el pulpo a la gallega y la fideuá. La tortilla española ocupa un lugar destacado, aunque con una condición clara: "con cebolla y poco hecha".

Ya en el top 3, el influencer coloca las croquetas de jamón, el bocadillo y, en el primer puesto, la "paella valenciana". Eso sí, matiza con cierta confusión: "Valenciana porque fuera de la Comunidad Valenciana es arroz".

"¿Y dónde está el jamón?", pregunta Angie Cárdenas indignada, a lo que Alfonso Arús responde con humor: "Llámale tonto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump asegura que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pero no descarta "tomar el control" de la isla de Jarg
  2. Si quieres pasar, paga: Ormuz, un cerrojazo con excepciones que ha hecho estallar la guerra del petróleo
  3. EEUU rompe el bloqueo a Cuba y permitirá la entrada de un buque petrolero ruso en la isla
  4. El Gobierno y la Iglesia pactan el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que no tienen recorrido legal
  5. Tres detenidos por la violenta y humillante agresión a un joven con discapacidad que se viralizó en redes
  6. El racismo entra Hogwarts: el actor que interpreta a Snape en la serie de 'Harry Potter', amenazado de muerte en redes sociales