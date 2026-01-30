Un youtuber "alquila" dos hombres con sobrepeso en Japón para comer sushi sin límites: "Son 120,40 euros la hora"

Viajar a Japón es descubrir un mundo sorprendente, incluso en los servicios. El youtuber '@JDalmau' muestra uno de los más insólitos: "Puedes contratar a una persona con sobrepeso para que te acompañe a comer".

El creador de contenido '@JDalmau' se encuentra de viaje en Japón. Actualmente está visitando Tokio y ha mostrado a sus seguidores algunos de los servicios más insólitos a los que se puede acceder en el país.

En esta ocasión, el youtuber relata su experiencia personal: "Entre los servicios que puedes alquilar, como alguien que te seque las lágrimas, también está el de contratar a una persona con sobrepeso para que te acompañe a comer".

Un servicio que, según explica, cuesta 10,90 euros la hora. Sin embargo, al tratarse de un vídeo para su canal, asegura que le hicieron pagar 60,20 euros por hora. "Vamos a pillar dos, así que haced los cálculos", comenta Dalmau, señalando que el coste total asciende a 120,40 euros la hora.

Comienza la experiencia y, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el youtuber se sienta junto a los dos comensales en la mesa. "¡Cada uno ha pedido 20 platos en la primera ronda!", alucina. Finalmente, la cena le costó 21.600 yenes, alrededor de 130 euros.

Desde el plató, los tertulianos debaten sobre el tema. "¿Esto para qué sirve? ¿Para no tener cargo de conciencia? ¿Para decir que hay gente que come más que tú?", se pregunta sorprendido Alfonso Arús, que concluye con una crítica contundente: "Le puedes dar las vueltas que quieras, con los eufemismos que quieras, pero al final es alquilar a un gordo".

Puedes ver la experiencia al completo en su canal de YouTube.

