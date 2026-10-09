Alfonso Arús, tras ver a los Javis presentar 'La bola negra' en Londres: "¿Han cambiado de cara?"

Javier Ambrossi, Javier Calvo, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente y Penélope Cruz han presentado 'La bola negra' en Londres, donde la película española ha tenido muy buenba acogida.

Javier Ambrossi y Javier Calvo han acudido al festival de Londres para presentar 'La bola negra' junto a gran parte de su elenco, como los actores Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente.

"¿Han cambiado de cara?, los veo diferentes", afirma Alfonso Arús, que destaca que hay uno que se parece "a Toni Cruz cuando empezaba". "Separados al nacer, podría ser hijo", asegura, por su parte, Angie Cárdenas.

Por su parte, Penélope Cruz ha acudido con diseño parisino a pesar de estar en Londres, con boina incluida. Por otro lado, Tatiana Arús destaca que, al parecer, "ha tenido muy buena acogida 'La bola negra'".

Javier Ambrossi, del rodaje de 'La bola negra'

Ya no son pareja, pero en lo profesional les va mejor que nunca. Javier Ambrossi y Javier Calvo hablan sin tapujos en esta entrevista con Marc Giró en Cara al Show de su separación en pleno rodaje de 'La bola negra'... y del perro que ambos adoptaron tras 'el divorcio'.

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