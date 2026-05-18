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Alfonso Arús, tras ver a Georgina Rodríguez de rubia en unos premios: "Pensaba que era la PeloPony"

"Yo pensaba que era Kim Kardashian cuando la vi", destaca Tatiana Arús al ver a Georgina Rodríguez en unos Premios, donde, por su parte, Alfonso Arús la confunde con "la Pelopony".

Alfonso Arús, tras ver a Georgina Rodríguez de rubia en unos premios: "Pensaba que era la PeloPony"

Georgina Rodríguez ha sorprendido a todos al aparecer en unos premios con el pelo rubio. "Yo pensaba que era Kim Kardashian cuando la vi", destaca Tatiana Arús, que explica que cree que es "una peluca". Por su parte, Alfonso Arús se pregunta si de verdad es la pareja de Cristiano Ronaldo y confiesa que él pensaba que era "la Pelopony". Por otro lado, Tatiana Arús enseña los looks del resto de famosas que han acudido a los Premios, como Salma Hayek o Demi Moore.

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