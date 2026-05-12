Georgina Rodríguez, nueva embajadora de Calzedonia: así es el making of de su anuncio en bikini

Georgina Rodríguez se ha convertido en la nueva embajadora de la conocida marca de ropa de baño, Calzedonia.

Después de promocionar líneas de joyas, maquillajes o mascarillas, Georgina Rodríguez ha debutado como modelo de baño para Calzedonia. En el vídeo principal de esta noticia se puede ver el making of de la pareja de Cristiano Ronaldo en bikini. "Nuevo pistoletazo de salida para la llegada del verano", destaca Tatiana Arús.

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