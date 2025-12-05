Aruser@s destapa la estrategia de la mujer que ganó 28 veces la lotería en plena fiebre del sorteo de Navidad

A las puertas del sorteo de Navidad, Aruser@s descubre el viral de la 'mujer más afortunada del mundo', una matemática que ha ganado 28 veces y ha logrado 20 millones en ganancias gracias a un método legal.

En pleno ambiente navideño y con el sorteo de Navidad a la vuelta de la esquina, Aruser@s recibe uno de los primeros virales relacionados con la Lotería de Navidad.Alfonso Arús presenta el sorprendente caso de la que muchos llaman "la mujer más afortunada del mundo", una matemática de 63 años, experta en estadísticas por la Universidad de Texas, que ha logrado llevarse premios en 28 ocasiones.

La protagonista lleva jugando desde 1993 y, a lo largo de 17 años, ha invertido más de 3 millones de dólares en la compra de cerca de 800.000 décimos. Una estrategia que, aunque costosa, le ha acabado generando unos 20 millones de dólares en ganancias.

Según explica la colaboradora Alba Sánchez, aunque nunca ha revelado su táctica exacta, se ha investigado a fondo la legalidad de su método: "Todo es perfectamente legal, hay gente que dice que simplemente es cuestión de estadística".

Tras el viral, Tatiana Arús comparte una anécdota más cercana: "Un espectador me comentó que el año pasado fue a un centro comercial, el lotero le dio un número, pensó que era muy feo, lo cambió por otro, llegó a casa...y al día siguiente tocaron 15 millones de euros".

"¡Nunca puedes descartar un número porque te parezca feo!", exclama Alfonso Arús, que se lleva las manos a la cabeza. Y es que, para el presentador, "la fealdad y la belleza son subjetivas"." Si el número te hace reír, ya tiene su encanto, que es lo que decís las mujeres", bromea.

Angie Cárdenas va más allá y lanza un consejo para los espectadores que ya buscan su boleto ideal: "No te puedes quedar con un número en la cabeza porque piensas que va a tocar".

En el vídeo sobre estas líneas, puedes descubrir además las manías y supersticiones de los colaboradores a la hora de elegir número para la Lotería de Navidad.

