Antonia Dell'Atte critica a Alessandro Lequio tras las memorias de Mar Flores: "Es un maltratador"

Antonia Dell'Atte asegura en este vídeo que se ha blanqueado la imagen de Alessandro Lequio, padre de su hijo. La modelo protagoniza unas duras palabras contra el colaborador de televisión tras la publicación de las memorias de Mar Flores, quien también critica a Lequio.

"Gracias por habérmelo alejado, todo para vosotras", destaca Antonia Dell'Atte mirando a cámara, donde afirma que Lequio es "un maltratador y playboy": "Es un playboy para que la gente se olvidara de que es un maltratador". "Son ellas las que deberían de posicionarse a mi lado", insiste Antonia Dell'Atte, que insiste mirando a cámara: "Gracias por haberme alejado a un maltratador".

Por su lado, Mar Flores ha sido fotografiada por la revista 'Semana' en su escapada a Ibiza. Según la revista, se la ha visto "entristecida", sin embargo, Tatiana Arús destaca que ha visto otras imágenes de la modelo en sus redes sociales donde mostraba que se lo estaba pasando muy bien con sus amigas.

