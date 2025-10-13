Alfonso Arús, sobre la sociedad actual: "Nunca he visto un nivel de polarización tan grande como el que hay ahora"

Una psicóloga desvela en un vídeo el secreto para no enfadarse y no ofenderse y sí, es el que estás pensando: no tener opinión o, al menos, no tomarse las cosas a lo personal. Justo al contrario de lo que hacemos en la sociedad actual, destaca Alfonso Arús.

"Existe un secreto para no enfadarse ni ofenderse", anuncia una psicóloga (@laiamilanesipsicologia) en este vídeo de TikTok que rescata Aruser@s. Lo esencial es "no tener siempre una opinión" para todo y eso es algo que, asegura, ya decía Marco Aurelio.

Según esta profesional, "las cosas no exigen ser juzgadas y ahí está el secreto". Y es que, "cuantos menos juicios damos, más dejamos que las cosas sean lo que son".

También ayuda dejar de tomárselo todo a lo personal para encontrar la calma y la serenidad, pero Laia matiza algo importante: "No se trata de estar de acuerdo con todo, sino de elegir en qué merece la pena gastar o no nuestra energía".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con ella, sobre todo en lo concerniente a este último punto. "Es que si no es absurdo, porque nos pasamos la vida discutiendo. Además, en esta sociedad de hoy, que yo nunca he visto un nivel de polarización como el que hay ahora, es verdad que cualquier tema es motivo de una discusión en la que si lo piensas bien, tampoco nos va la vida en ello", reflexiona el presentador.

