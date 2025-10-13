Una tarta con fotos de todos sus ex deja sin palabras a Alfonso Arús: "¿Cuántas exparejas tiene para lo joven que es?"

Alfonso Arús alucina al ver el sorprendente regalo de cumpleaños de una joven: una tarta personalizada con las fotos de todos sus exnovios. Una ocurrencia que ha provocado carcajadas en el plató de Aruser@s.

Este vídeo con más de 8.5 millones de visualizaciones ha dejado a Alfonso Arús petrificado. "¿Cuántas exparejas tiene para lo joven que es?", bromea el presentador del programa, tras ver el divertido regalo que le han hecho sus amigas en su cumpleaños.

Cada vez vemos más tartas de cumple personalizadas, pero el pastel que han ideado este grupo de amigas supera todos los límites: un postre decorado con todas las fotos de sus exs.

"Ahora su abuela dirá: 'Oye, no me habías contado que habías salido con tantos hombres'", ríe Alfonso Arús, a lo que Rocío Cano añade: "Dirá que es un amigo". "Si fuera amigo, no estaría en el pastel; ahí solo están losamigos con derecho a roce", zanja el presentador del programa.

