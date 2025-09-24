La reflexión viral de una psicóloga que invita a replantearse la relación: "¿Tu pareja sale mucho de fiesta?"

La psicóloga Marta Barranco lanza una reflexión que ha generado debate en Aruser@s: "si te molesta el estilo de vida fiestero de tu pareja, tal vez esa persona no encaje en el futuro que quieres construir".

Marta Barranco, psicóloga, lo plantea sin rodeos: "Si te molesta que tu pareja salga de fiesta, deberías replantearte si esa persona que quiere vivir así su vida encaja en el futuro que quieres construir". Una reflexión que ha recogido Alfonso Arús en el plató de Aruser@s y ha generado debate entre los tertulianos.

Alba Gutiérrez, por su parte, lo comparte totalmente: "Al final, intentar cambiar a tu pareja tampoco es el objetivo. Si esa persona tiene un estilo de vida basado en salir mucho y tú estás en un momento diferente, con otros objetivos, quizás no es para ti".

Por otro lado, Angie Cárdenas añade algunos matices que se plantean en el estudio: "Lo que dice la psicóloga es que tú conociste a esa persona en una fiesta, ya sabías que era fiestera, y en su momento eso te gustaba. Lo que ahora molesta es que lo haga cada fin de semana y se gaste dinero en ello".

El presentador del programa aporta su visión asegurando que "muchas veces, y desde novios, la gente intenta cambiar a la otra persona". "Las personas no cambian, pero sí evolucionan. Quizás una persona a los 20 es una, pero a los 30 ya no le compensa tanto salir", puntualiza Patricia Benítez.