Alfonso Arús sale en defensa de los teleoperadores tras conocer la situación de una espectadora: "La obligaban a llamar hasta cinco veces"

"Todo el mundo se busca la vida como puede, todo trabajo es digno". Es el grito de una teleoperadora que se ha hecho viral por reclamar consideración y dignidad para todos los profesionales de su sector. "Os pensáis que los teleoperadores y las teleoperadoras trabajamos de esto porque es el trabajo de nuestros sueños. Quizá creéis que yo estoy aquí por gusto, siete horas al día sentada en una mesa colgando contestadores y viendo cómo la gente me insulta. Pues, ¡sorpresa! No me gusta", se queja @guah.a.

Alfonso Arús se hace eco en Aruser@s de las quejas de esta joven. "Este vídeo es de justicia. Pide un poco de respeto, un poco de clemencia", asegura el presentador para después contar en plató lo que varios espectadores del programa, también teleoperadores, le han hecho llegar hace unos días. "Se pusieron en contacto con nosotros para decirnos exactamente lo mismo. 'Oye, nosotros no marcamos el número de llamadas. Somos unos mandados y aquí hay un jefe que implanta unas normas", explica.

"Una operadora aruser@ nos decía que le obligaban a hacer no sé si eran cinco o seis llamadas. Y era lo que les exigían. 'Si te dicen o no te contestan o lo que sea, vuelve a insistir hasta una quinta vez'", asegura.