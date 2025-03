Una teleoperadora estalla y pide respeto: "Todo el mundo se busca la vida como puede, todo trabajo es digno"

La tiktoker @guah.a no puede más. Es teleoperadora y está más que cansada de llevarse malas contestaciones e insultos a diario por el simple hecho de hacer su trabajo y así lo muestra en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. Ella asegura entender que todos estemos hartos de que nos llamen por teléfono constantemente, pero el problema no es ese, asegura.

"Os pensáis que los teleoperadores y las teleoperadoras trabajamos de esto porque es el trabajo de nuestros sueños. Quizá creéis que yo estoy aquí por gusto, siete horas al día sentada en una mesa colgando contestadores y viendo cómo la gente me insulta. Pues, ¡sorpresa! No me gusta", asegura la joven, visiblemente afectada.

La chica reivindica que "todo el mundo se busca la vida como puede" y que "todo trabajo es digno". Su petición no es otra que la de que tengamos un poco de respeto. "Si no os interesa, simplemente, con educación decís, 'no me interesa', y pum, cuelgo".

En el plató de Aruser@s se muestran muy empáticos con quienes trabajan en esta dura profesión tan poco reconocida y valorada. "Una operadora aruser@ nos decía que sus jefes la obligaban a hacer hasta cinco o seis llamadas a una misma persona", cuenta Alfonso Arús.