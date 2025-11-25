Alfonso Arús, tras saber que España es número 1 mundial en hombres guapos: "¿Dónde están los italianos que venían a robarnos a las chicas?"

Un ranking asegura que los hombres españoles son los más guapos del mundo y las reacciones ante tal noticia no se han hecho esperar. Entre ellas, destacamos la de este tiktoker y la del propio Alfonso Arús en Aruser@s.

Según un ranking recientemente publicado, España se encuentra en el primer lugar en el ranking de los países con los hombres más guapos. Así lo cuenta Hans Arús en Aruser@s y desvela, además, otros de los puestos del podio: "En el dos, Suecia; número tres, Francia; cuatro, Brasil".

El programa de laSexta se hace eco de la ácida reflexión del tiktoker @tiktocotodo a esta clasificación: "En España soñamos con comprarnos una casa, pero en otros países sueñan con tener nuestra cara".

"¿En Dinamarca tienen una casa? Sí, pero la habita gente fea. ¿En España el poder judicial es corrupto? Sí, pero lo sufre gente guapa. Y puede ser que haya pobreza, ¿pero cómo se duerme debajo de un puente cuando eres guapo?", ironiza.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús va por otros derroteros. "¿Dónde están los italianos que venían aquí para quitarnos a las chicas? ¿Y los turcos? ¿Dónde está Can Yaman?", dice con orgullo patrio.

