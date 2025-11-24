Antonio Maestre, tras la condena del fiscal general: "Los jueces están sentenciando en base a su ideología y no al razonamiento jurídico"

En Al Rojo Vivo, Antonio Maestre sostiene que el "mayor descrédito de la justicia" no es su crítica, sino que "los jueces se dejan utilizar o construyen su razonamiento en su ideología o en función de quién los nombró".

Antonio Maestre cuestiona en Al rojo vivo el papel de la judicatura tras la condena al fiscal general del Estado, afirmando que "los jueces están sentenciando los asuntos en base a su ideología y no a un razonamiento jurídico". Subraya que su crítica no distingue entre magistrados conservadores o progresistas,

El analista explica: "Yo soy capaz de advertir y adelanto los fallos de los tribunales mirando quiénes son y cuál es la ideología de los jueces y digo que el Supremo dictaría una sentencia condenatoria, y también sé que cuando llegue al Constitucional, con mayoría progresista, será la contraria. Eso es el mayor descrédito para la justicia".

Por último, Maestre señala: "La culpa no es que yo lo señale; la culpa es de los jueces que se dejan utilizar o que construyen su razonamiento en su ideología, y luego se indignan en Twitter. El mayor descrédito de la justicia no es mi opinión ni lo que yo diga en un plató, sino las resoluciones del Supremo y del Constitucional, que dictan en función de quién los nombró".

