Miguel Ángel Revilla se ha encontrado rodeado por las fans del actor turco Can Yaman. Al no saber qué hacían allí esperando, les ha preguntado y ellas no han dudado en decir que estaban esperando a a Can Yaman. "¿A Lamine Yamal, el jugador del Barça?", preguntaba él, lo que provocó las risas entre las mujeres. "No, ese no, el actor de telenovelas", le corregían. Una escena que también hace reír a José Yélamo, como puedes ver en este vídeo.

"Me ha llamado la atención ver la esplanada del hotel llena de señoras", confiesa el expresidente de Cantabria al presentador, a quien reconoce que las fans también se echaron encima suya. "Me eché unas 30 fotos", confiesa.

"Imagínate la decepción de esas mujeres intentando sacarse una foto con el cachas y tenerse que llevar una conmigo", espeta tirando de humor, lo que provoca una sonora carcajada en el plató de laSexta Xplica, donde confiesa su asombro por la ausencia de hombres en la congregación. Aunque más le llamó la atención la razón por la que no había ninguno y que puedes escuchar sobre estas líneas.