Hasta 1.200 euros por un sótano o garaje: los desproporcionados precios de alquileres en zonas cercanas a universidades en Madrid

Los detalles Propietarios de chalés llegan a pedir esas cantidades a estudiantes, pese a que en algunas estancias no hay ni ventanas. Lo cierto es que puede ser legal.

Estancia que se alquila para estudiantes
En una zona universitaria de Villaviciosa de Odón, en Madrid, es común que se reconviertan garajes o sótanos de chalés en habitaciones. Allí encontramos una oferta de un estudio donde no se ven ventanas y parece construido en un sótano o garaje por un precio de 800 euros al mes.

En otro piso, que se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, no se ven demasiadas ventanas y por las pocas que hay se confirma que se trata de un sótano. Su precio es 1.200 euros al mes y se recomienda para estudiantes.

Los vecinos lo confirman y también los propios universitarios: "Hay algunas que son garajes y el fregadero está literalmente encima de un enchufe", denuncia una joven, mientras que otro cuenta que vio un "sótano en la casa de una familia que no tenía ni ventanas".

Además, varios estudiantes extranjeros cuentan que cuando llegaron a España a estudiar solo quedaban sótanos para alquilar. "Las condiciones eran malas. No había mucha luz, ni agua caliente durante tres meses", relata uno de ellos, mientras que otra indica que paga "unos 1.500 euros al mes" de alquiler por una estancia donde "no se ve la luz del sol por la mañana". "Tengo una ventana, pero no veo la luz del sol", subraya otra joven en la misma línea.

Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid apuntan que es muy complicado que los propietarios puedan convertir de forma legal garajes o sótanos en dormitorios o estudios, pero no imposible.

