Tatiana Arús presenta en el plató de Aruser@s la lista de hombres más guapos del mundo. Eso sí, la colaboradora asegura que no comparte ninguno: "Es horrible". Tatiana Arús explica que se ha tenido en cuenta "la proporción áurea griega". "Empezamos por Aaron Taylor Johnson, un joven que me recuerda al Chino Darín", explica la colaboradora del número uno, mientras que el número dos es Lucien Laviscount, actor de la serie 'Emily in París' y que tiene encandilada a Rocío Cano.

El número tres es Paul Mescal, el actor de 'Gladiator 2', mientras que el cuarto puesto lo ocupa Robert Pattinson, algo que no convence a Tatiana Arús: "Sale cada año en las listas y yo no sé bien por qué". Tras él están Jack Lowden y George Clooney, en los puestos 5 y 6 respectivamente. "Y ahora ya vamos de mal en peor", confiesa Tatiana Arús al explicar los tres últimos nombres que completan la lista de más guapos del mundo. Descubre en el vídeo principal de esta noticia sus nombres.