Alfonso Arús, tras el viral sobre "comer por menos de un euro en Tailandia": "En España, ni el botellín de agua sin gas"

Una creadora de contenido reaviva el debate sobre los precios en el Sudeste Asiático tras mostrar en un vídeo cómo es posible comer por menos de un euro en un mercado callejero de Tailandia.

¿Mito o realidad?La creadora de contenido Corina González, conocida en redes como '@corina2g', ha decidido responder a una pregunta que muchos viajeros se hacen antes de visitar el Sudeste Asiático:"¿Es posible comer por menos de un euro en Tailandia?".

Para ello, Corina recorre un mercado callejero nocturno y muestra todo lo que puede comprarse con apenas unas monedas. "Es verdad, hay mercados nocturnos donde puedes encontrar platos que te pueden costar céntimos", explica la joven, mientras enseña brochetas, bebidas y pequeños platos típicos del street food tailandés.

"Aunque todo el mundo recomienda no fiarse de los puestos, yo te recomiendo que los pruebes", asegura Cori.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores comparan los precios tailandeses con los del mercado españo. "En España, por un euro, ni el botellín de agua sin gas", comenta entre risas Alfonso Arús.

