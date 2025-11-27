El curioso método del 'Farmacéutico Fernández' para evitar los celos entre hermanos sorprende en Aruser@s

Con humor, '@farmaceuticofernandez' propone una estrategia para prevenir los celos del hermano mayor cuando nace el pequeño: "tratarlo mal" desde el principio, en el sentido de moderar el exceso de cariño.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el viral de Farmacéutico Fernández, '@farmaceuticofernandez', quien expone esta vez un método para acabar con los celos entre hermanos. "Sobre todo para que el hermano mayor no tenga del pequeño cuando nazca", matiza el presentador del programa. Para ello, lo único que tiene que hacer es "trátalo mal" desde el principio.

"Es frecuente que digáis que con el primer hijo todo fenomenal hasta que llega el segundo, se pone celoso y comienza a portarse peor. Está claro que es porque el primero ha recibido todo tu amor y atención hasta ese momento, pero a partir de dividir, el niño lo nota", explica Fernández, que desvela su estrategia: "Si ya sabéis que vais a tener dos, es al primer hijo, desde que nazca, tratarlo mal".

"No mal a falta que intervenga servicios sociales", remarca con humor, sino "en ajustar todo el cariño que te sale". "Cuando nazca el segundo, le das todo tu amor y así va de menos a más y asocia a su hermano con algo bueno", asegura el especialista.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores ponen en duda esta táctica entre risas.

