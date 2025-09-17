Alfonso Arús, indignado al verse excluido del viral de esta chica sobre los hombres: "Tú te lo pierdes, hija"

"No ha salido con ningún Géminis", lamenta Alfonso Arús al ver este vídeo de una joven que encasilla a sus citas por su signo del zodiaco. "El día que conozcas un Géminis no querrás otra cosa", le advierte.

Una mujer ha tenido una cita con un chico de cada uno de los signos del zodiaco y luego se ha grabado este vídeo en el que explica el perfil de cada uno. Por ejemplo, la joven explica que "los Libra seducen a todo el mundo" mientras que los "Aries son muy intensos" por lo que los recomienda "para divertirse".

"Si eres una persona que necesita orden en tu vida, búscate una persona de Virgo", aconseja la joven, que también advierte sobre los Escorpio: "Si no estuvo con una amiga tuya, pregúntale bien si sabe de qué signo es".

Sobre los Acuario asegura que son "demasiado distintos" mientras que los Piscis son "románticos, pero demasiado colgados": "Pueden olvidarse que están saliendo contigo". Además, explica que los "Sagitario son extremadamente libres". mientras que a los Capricornio solo les interesa ganar dinero.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús se muestra muy indignado en el plató de Aruser@s al ver que no ha salido su signo: "Pero bueno, no ha salido con ningún Géminis, lo que te has perdido, hija". "El bueno era el que no has catado", asegura el presentador de Aruser@s, que manda un mensaje a la joven: "El día que conozcas un Géminis no querrás otra cosa".